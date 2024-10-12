Любимовка и Толстый Луг Курской области полностью контролируются бойцами РФ

Штурмовые подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ установили полный физический контроль над населенными пунктами Любимовка и Толстый Луг в Суджанском районе Курской области, рассказали в телеграмм-канале «Русское оружие».
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