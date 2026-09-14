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Военное обозрение

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Противотанковый комплекс стал зенитным: показан запуск РК-2ПЗ из ПТРК «Стугна-П»

Противотанковый комплекс стал зенитным: показан запуск РК-2ПЗ из ПТРК «Стугна-П»

ВСУ обзавелись универсальным средством поражения, способным бороться как с наземными, так и с воздушными целями.

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