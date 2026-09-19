Случай в бане, мистическая история

В деревне Липовке баню уважали почти так же, как церковь и кладбище. В церковь ходили по воскресеньям, на кладбище — по необходимости, а в баню — каждую субботу, если только не случалась беда, сильный мороз или такая работа, после которой человек уже не мог поднять руку, чтобы налить себе воды.
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