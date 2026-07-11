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В Госдуме предрекли свержение Зеленского

В Госдуме предрекли свержение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский больше не слуга народа, а его палач. В связи с этим в республике пришло время бунтов, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

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Комментарии
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леонид жильцов
Не свержение ,а уничтожение вместе со своими подельниками .
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4 н.