В Госдуме предрекли свержение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский больше не слуга народа, а его палач. В связи с этим в республике пришло время бунтов, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
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