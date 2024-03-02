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Новости Тамбова

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В Тамбове игрок "Академии футбола" подписал контракт со "Спартаком"

В Тамбове игрок "Академии футбола" подписал контракт со "Спартаком"

Тренерский штаб вместе с руководством тамбовского футбольного клуба "Спартак" приняли решение подписать контракт с воспитанником местной "Академии футбола" 17-летним Мусу Сайфутдиновым (18 лет парню будет в мае).

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