В Тамбове игрок "Академии футбола" подписал контракт со "Спартаком"

Тренерский штаб вместе с руководством тамбовского футбольного клуба "Спартак" приняли решение подписать контракт с воспитанником местной "Академии футбола" 17-летним Мусу Сайфутдиновым (18 лет парню будет в мае).
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