В Нижнем Новгороде ускоряют рост свеклы с помощью агродронов

Технологию ускорения роста свеклы с помощью агродронов продемонстрировала компания «Новбиотех». Об этом сообщает 21 марта пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай».
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