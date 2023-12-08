В Орловской области полицейские помогают водителям справиться со сложными дорожными ситуациями

Инспекторы отделения ГИБДД МО МВД России «Хотынецкое» старший лейтенант полиции Андрей Купаев и младший лейтенант полиции Александр Куприянов, проезжая на служебном автомобиле по маршруту патрулирования в районе села Льгов Хотынецкого района, увидели застрявший на обочине автомобиль.
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