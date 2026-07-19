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Братья Эндрю и Тристан Тейт были арестованы перед турниром IBA Bare Knuckle в Майами

Блогеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы перед турниром IBA Bare Knuckle в Майами. Задержание произвели сотрудники Службы судебных приставов США, так как власти Великобритании добиваются экстрадиции Тейтов.

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