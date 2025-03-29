Политика как она есть

Руководитель центра G. O. R. K. I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера не является совпадением.