Руководитель центра G. O. R. K. I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера не является совпадением.
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