Театр «Модерн» назвал даты премьер нового сезона

5, 6, 12, 19 октября покажут премьеру спектакля «Скотный двор».фото: пресс-служба театра «Модерн» --> В Московском драматическом театре «Модерн» 5, 6, 12, 19 октября пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова «Скотный двор» по произведению Джорджа Оруэлла.
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