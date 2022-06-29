Джо Байден та Анджей Дуда (архівне фото) Анджей Дуда привітав розміщення військового штабу США в Польщі Президент Польщі наголосив, що це стане сигналом про стримування Росії Президент Польщі Анджей Дуда у середу вітав зобов'язання США розмістити військовий штаб 5-ї армії в країні як здійснення давньої мрії, що зміцнить безпеку Польщі, посилаючи чіткий сигнал про […] Сообщение Анджей Дуда привітав розміщення військового штабу США у Польщі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.