Трамп заявил о договоренности с Путиным по дизтопливу

Договоренность с Владимиром Путиным о масштабных энергетических поставках из России в США и на мировой рынок объявил Дональд Трамп, 9 октября написал он в соцсети Truth Social.
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