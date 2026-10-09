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Трамп заявил о договоренности с Путиным по дизтопливу

Трамп заявил о договоренности с Путиным по дизтопливу

Договоренность с Владимиром Путиным о масштабных энергетических поставках из России в США и на мировой рынок объявил Дональд Трамп, 9 октября написал он в соцсети Truth Social.

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