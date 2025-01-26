Жителя Чехова от кражи спасло неоткрытое видеосообщение в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram рискуют столкнуться с вирусом-трояном под названием Mamont. Специалисты в области информационных технологий настоятельно предупреждают о новом способе распространения этого вредоносного ПО.
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