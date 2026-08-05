Азербайджанский режим призвал «тюркский мир» сажать всех за советские символы

Айнур Курманов. В Азербайджане осудили на тюремные сроки четверых коммунистов за использование советской символики, что роднит Баку с Киевом и показывает, как антикоммунизм стал частью государственной идеологии.
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