Парламентская газета

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Кабмин готовит субсидии для экопроектов

Кабмин готовит субсидии для экопроектов

​Рабочая группа в Мин­экономразвития разрабатывает ст­имулы для осуществления экологических проек­тов, не оказывающих вредного возде­йствия на окружающую среду, а улучшающих её, сообщил журналистам 18 мая первый зампр­ед Центробанка Сергей Швецов.

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