Кабмин готовит субсидии для экопроектов

Рабочая группа в Минэкономразвития разрабатывает стимулы для осуществления экологических проектов, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду, а улучшающих её, сообщил журналистам 18 мая первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Рабочая группа в Минэкономразвития разрабатывает стимулы для осуществления экологических проектов, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду, а улучшающих её, сообщил журналистам 18 мая первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
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