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Как Белоусов и Делягин провели Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

Как Белоусов и Делягин провели Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

Знакомьтесь, дамы и господа, с новым министром обороны России, Андреем Белоусовым! Этот человек не только умело руководит армией, но и виртуозно манипулирует экономикой.

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Комментарии
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ОС
Олег Сорин
Вот если бы такие умные белоусовы своими многоходовками в 90-х не дали развалить и обокрасть на &quot;триллиарды&quot; страну, то сейчас Россия была бы в шоколаде, все бы с ней дружили, а не воевали и средний класс в России не определялся минимальным размером заработной платы
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