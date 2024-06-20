Как Белоусов и Делягин провели Запад вокруг пальца: хитрая игра олигархов и государства

ОС

Олег Сорин

Вот если бы такие умные белоусовы своими многоходовками в 90-х не дали развалить и обокрасть на "триллиарды" страну, то сейчас Россия была бы в шоколаде, все бы с ней дружили, а не воевали и средний класс в России не определялся минимальным размером заработной платы