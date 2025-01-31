В России создали станцию управления для усыпления армии дронов

В России создали наземную станцию управления (НСУ) для работы с неограниченным количеством дронов, которая позволит единовременно усыпить (погрузить в режим гибернации) целую армию беспилотников противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии