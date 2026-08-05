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В России участились случаи хищений через банкоматы

В России участились случаи хищений через банкоматы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Во втором квартале 2026 года в России зафиксировано 1,7 тысячи случаев мошеннических операций через банкоматы, совершенных без согласия клиентов, что превысило показатель за весь 2025 год.

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