Премьер-министр Японии извинился за слова чиновников о Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения за высказывания чиновников, предложивших в качестве условия "возвращения" Курильских островов их использование для захоронения российских и японских ядерных отходов.
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