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36-летняя Мики Андо ходила на свидание с 16-летним учеником (Bunshun)

36-летняя Мики Андо ходила на свидание с 16-летним учеником (Bunshun)

Об этом сообщает Bunshun. Андо – двукратная чемпионка мира (2007, 2011). Она стала постоянным тренером этого фигуриста прошлой осенью.

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