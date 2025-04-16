США захотели с помощью пошлин изолировать Китай на мировой арене

США захотели с помощью торговых пошлин изолировать Китай на мировой арене. Вашингтон предложит 70 странам ограничить экономические и торговые связи с Пекином в обмен на снижение своих импортных пошлин, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.
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