Сигнал потерян: Палестинская лопата и русский Telegram против израильского кибероружия

Один из главных вопросов всех последних дней, которым с недоумением задаются и сами жители еврейского государства, и их западные партнёры, – почему очень хорошо подготовленные спецслужбы Израиля, его армия и другие структуры проморгали внезапную атаку Палестины? И хотя некоторые ответы уже появляются, но при этом упускается из вида весьма тонкий момент: именно израильтяне в своё время разработали и стали экспортировать по всему миру кибероружие, которое по мощности не уступает хвалёным американским программам тотальной слежки.