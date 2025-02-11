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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции изъяли у жителя Костромской области несколько незарегистрированных ружей и более 500 патронов

Оперативную информацию о наличии у жителя райцентра запрещенных к обороту предметов сотрудники уголовного розыска получили в рамках проведения ОПМ «Оружие».

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