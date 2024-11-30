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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» отсудил более 1 млн рублей у производителя колы Este. Компания просрочила платежи по рекламному контракту

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Суд решил взыскать с ООО «Эсте дринкс продакшн» в пользу АНО «Народная команда – Хоккейный клуб «Спартак» 813 100 рублей задолженности, 223 030 рублей 53 копейки процентов, 23 361 рубль в возмещение расходов по госпошлине», – сказано в тексте решения.

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