В Петербурге состоялась премьера приключенческого фильма «Северный полюс»

В ленте сыграли Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов и другие актеры Премьера приключенческого фильма «Северный полюс» о героическом походе первой советской атомной подводной лодки «К-3» к Северному полюсу прошла в Петербурге в кинотеатре «Аврора».