В Петербурге состоялась премьера приключенческого фильма «Северный полюс»

В ленте сыграли Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов и другие актеры Премьера приключенческого фильма «Северный полюс» о героическом походе первой советской атомной подводной лодки «К-3» к Северному полюсу прошла в Петербурге в кинотеатре «Аврора».
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