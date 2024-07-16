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В ЕП призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС после визита Орбана в РФ и Китай

В ЕП призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС после визита Орбана в РФ и Китай

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщили в издании Politico со ссылкой на письмо депутатов.

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