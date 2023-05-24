Отдохнувшая в Абхазии россиянка пожаловалась на горы мусора и плохие экскурсии

Российская путешественница по имени Мария отправилась на отдых в Абхазию и перечислила несколько минусов, которые оставили самые неприятные впечатления.
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