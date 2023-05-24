Инфореактор

1 119 подписчиков

Отдохнувшая в Абхазии россиянка пожаловалась на горы мусора и плохие экскурсии

Отдохнувшая в Абхазии россиянка пожаловалась на горы мусора и плохие экскурсии

Российская путешественница по имени Мария отправилась на отдых в Абхазию и перечислила несколько минусов, которые оставили самые неприятные впечатления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх