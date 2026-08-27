Ни да, ни нет. «Газпром Арена» оставила вопрос с концертом Канье Уэста открытым

Организаторов этого приглашения - на шконку!!! Со всеми вытекающими: с аудитом "доходов-расходов", конфискацией всего нажитого воровством у всей родни, присвоением почетного звания "иноашентов"!!!!

Игорь Кузнецов

Вопрос визита Уэста в Россию активно обсуждается и превращается в политический - сторонники проведения заявляют: "Приезд такой крупной западной звезды в РФ можно использовать в качестве аргумента против утверждений о международной «изоляции» страны". Противники настаивают - гораздо важнее общественное мнение граждан России с указанием причин отказа в проведении концертов. Возможно будет перенос сроков проведения, как вариант.