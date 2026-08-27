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Ни да, ни нет. «Газпром Арена» оставила вопрос с концертом Канье Уэста открытым

Ни да, ни нет. «Газпром Арена» оставила вопрос с концертом Канье Уэста открытым

Интрига вокруг возможного выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге продолжает нарастать.

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Комментарии
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Владимир Аверков
педерасты тянут время...чтоб под шумок протащить эту чернозадую макаку в Россию...
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1 м.
M
Malina
Организаторов этого приглашения - на шконку!!! Со всеми вытекающими: с аудитом &quot;доходов-расходов&quot;, конфискацией всего нажитого воровством у всей родни, присвоением почетного звания &quot;иноашентов&quot;!!!!
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4 н.
Игорь Кузнецов
Вопрос визита Уэста в Россию активно обсуждается и превращается в политический - сторонники проведения заявляют: &quot;Приезд такой крупной западной звезды в РФ можно использовать в качестве аргумента против утверждений о международной «изоляции» страны&quot;. Противники настаивают - гораздо важнее общественное мнение граждан России с указанием причин отказа в проведении концертов. Возможно будет перенос сроков проведения, как вариант.
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4 н.