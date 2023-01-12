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Первый случай заражения новым штаммом "кракен" зарегистрирован в России

Первый случай заражения новым штаммом "кракен" зарегистрирован в России

Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, в России зафиксирован первый случай заражения новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса "кракен".

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