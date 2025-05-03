Завершено следствие по делу бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерала Кузнецова

Следователи собрали более 40 томов материалов уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерала Кузнецова и предпринимателя Мартиросяна, обвиняемых во взяточничестве.
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