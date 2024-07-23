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Аналитика МТС: фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне расширил географию до 35 стран мира

Аналитика МТС: фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне расширил географию до 35 стран мира

Цифровая экосистема МТС с помощью геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала туристический поток VIII театрального фестиваля &quot;Толстой&quot;, который состоялся в музее-усадьбе &quot;Ясная Поляна&quot; с 5 по 7 июля.

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