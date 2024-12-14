Foreign Affairs: В случае прекращения военной помощи со стороны США Украина потерпит неминуемое поражение В случае прекращения американской военной помощи Украина потерпит неминуемое поражение.
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Foreign Affairs: В случае прекращения военной помощи со стороны США Украина потерпит неминуемое поражение В случае прекращения американской военной помощи Украина потерпит неминуемое поражение.
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