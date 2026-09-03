Путин оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине все ещё существует. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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