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Крымская газета

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Путин оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Путин оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине все ещё существует. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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