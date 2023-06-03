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В Приморском крае свыше 20 юношей и девушек вступили в «Юнармию»

В Приморском крае свыше 20 юношей и девушек вступили в «Юнармию»

Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

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