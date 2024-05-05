По слухам, в производство запущен новый высокобюджетный фильм по мотивам Resid...

По слухам, в производство запущен новый высокобюджетный фильм по мотивам Resident EvilПо слухам, на студии Screen Gems может начаться производство нового фильма Resident Evil, и, судя по всему, это будет масштабный и высокобюджетный фильм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)