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Лавров назвал ситуацию в отношениях с Германией началом настоящей войны

Лавров назвал ситуацию в отношениях с Германией началом настоящей войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия в лице Фридриха Мерца, по сути, встала на путь объявления войны России.

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