TRENDYMEN
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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    У Шерзингер тело лучше всех 🤗🤩🙌Бесстыдные купаль...
  • Виктор Горшков
    Кто чем богат. У кого тело,а у кого ума,а у кого мудрости и т.д.Бесстыдные купаль...
  • Элеонора Коган
    Круто, умора.Люди услышали шум...

В Китае построили вокруг пустыни защитный пояс. Длина Зеленой стены 3000 километров

В Китае построили вокруг пустыни защитный пояс. Длина Зеленой стены 3000 километров

Китай в буквальном смысле отгородился от пустыни Такла-Макан, известной как «Море смерти». Речь идет о завершении крупнейшего в мире экологического проекта — вокруг пустыни соорудили гигантский барьер.

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Комментарии
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Maxim
просто воплощают программу тов.Сталина про зелёные пояса ..
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22 час.
Daddy Bo
Все помнят, что те самые &quot;лесополосы&quot; из которых приходится выковыривать ВСУ, ВСЕ КАК ОДНА ПОСАДНЫЕ? И в результате их посадки в послевоенное время в Дикой Степи прекратились и суховеи, и засухи, а сама степь стала житницей с великолепной землёй и бескрайными зерновыми и бахчевыми полями.... Которые, правда, сейчас сплошь исполосованы траншеями, разбиты воронками взрывов и набиты железом и неразорвавшимися боеприпасами.   Впрочем, это всё тоже поддаётся восстановлению.
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20 час.
ФС
Фарид Сабиров
Вот это достойно уважения и преклонения. А не то что (наши) только и могут что уничтожать вырубать продавать разворовывать. Всю Сибирь проспали все вырубили.
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15 час.

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