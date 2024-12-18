Daddy Bo

Все помнят, что те самые "лесополосы" из которых приходится выковыривать ВСУ, ВСЕ КАК ОДНА ПОСАДНЫЕ? И в результате их посадки в послевоенное время в Дикой Степи прекратились и суховеи, и засухи, а сама степь стала житницей с великолепной землёй и бескрайными зерновыми и бахчевыми полями.... Которые, правда, сейчас сплошь исполосованы траншеями, разбиты воронками взрывов и набиты железом и неразорвавшимися боеприпасами. Впрочем, это всё тоже поддаётся восстановлению.