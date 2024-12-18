Китай в буквальном смысле отгородился от пустыни Такла-Макан, известной как «Море смерти». Речь идет о завершении крупнейшего в мире экологического проекта — вокруг пустыни соорудили гигантский барьер.
В Китае построили вокруг пустыни защитный пояс. Длина Зеленой стены 3000 километров
Комментарии
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Maxim
просто воплощают программу тов.Сталина про зелёные пояса ..
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22 час.
Daddy Bo
Все помнят, что те самые "лесополосы" из которых приходится выковыривать ВСУ, ВСЕ КАК ОДНА ПОСАДНЫЕ? И в результате их посадки в послевоенное время в Дикой Степи прекратились и суховеи, и засухи, а сама степь стала житницей с великолепной землёй и бескрайными зерновыми и бахчевыми полями.... Которые, правда, сейчас сплошь исполосованы траншеями, разбиты воронками взрывов и набиты железом и неразорвавшимися боеприпасами. Впрочем, это всё тоже поддаётся восстановлению.
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20 час.
ФС
Фарид Сабиров
Вот это достойно уважения и преклонения. А не то что (наши) только и могут что уничтожать вырубать продавать разворовывать. Всю Сибирь проспали все вырубили.
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15 час.
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