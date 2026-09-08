Headline Indices Repair, but Breadth Still Refuses to Confirm Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Market Regime: Mixed / Narrow Leadership / Tactical Caution Macro Regime: Long-End Yield Pressure / Hostile Tilt Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High The shortened trading week begins with MES and MNQ holding repaired structures, but the broader market still has not confirmed the strength displayed by the capitalization-weighted indices.