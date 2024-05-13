После слов Яны Поплавской о шоу Реввы и Киркорова на ТВ в эфир не вышла программа "Звёзды"

У меня есть телевизионная программа и я просто не смотрю такие передачи. Про шоу "Звёзды" мне было достаточно увидеть рекламу чтобы понять какая это пошлая мерзость.

ВТ

Врам Тавризов

Нам не дано повернуть вспять эту машину РФ - и власть, и ее штатных артистов-аферистов, и..., и..., и ещё несколько 1000 и Останемся мы все в кордебалете на ...время, пока танцуют небесные»лебеди», может когда и сподобится какой -либо ленивый лебедь снизойти до нас, грешных перед ними, на земле