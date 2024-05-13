Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили? Что происходит на ТВ в России Неужели и правда дело сдвинулось с мёртвой точки, и российское телевидение стало очищаться от артистов, запятнавших себя? Или же мы имеем дело с банальной чередой совпадений? Давайте разберёмся.
После слов Яны Поплавской о шоу Реввы и Киркорова на ТВ в эфир не вышла программа "Звёзды"
Комментарии
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Владимир Козлов
У меня есть телевизионная программа и я просто не смотрю такие передачи. Про шоу "Звёзды" мне было достаточно увидеть рекламу чтобы понять какая это пошлая мерзость.
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34 мин.
лл
лина любимцева
Полностью согласна с мнением Яны Поплавской.
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15 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Нам не дано повернуть вспять эту машину РФ - и власть, и ее штатных артистов-аферистов, и..., и..., и ещё несколько 1000 и Останемся мы все в кордебалете на ...время, пока танцуют небесные»лебеди», может когда и сподобится какой -либо ленивый лебедь снизойти до нас, грешных перед ними, на земле
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6 мин.
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