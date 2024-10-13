Гастролёр из Жмеринки

лл лина любимцева Не важно, ГДЕ выпало из утробы это чудовище. Но делает он один-в-один, как Израиль на Ближнем Востоке: злобное тотальное уничтожение народонаселения окружающей среды...

М Мария Это точно! Странно, что кастрюли до сих пор этого не поняли. Неужели так и будут рваться в бой до последней кастрюли?