Медвежий угол
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Медвежий угол

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Гастролёр из Жмеринки

Гастролёр из Жмеринки

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Это какой-то позор, товарищи, хотя чему удивляться? Два с половиной года за этим шапито из Жмеринки на гастролях наблюдаем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не важно, ГДЕ выпало из утробы это чудовище. Но делает он один-в-один, как Израиль на Ближнем Востоке: злобное тотальное уничтожение народонаселения окружающей среды...
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12 час.
М
Мария
Это точно! Странно, что кастрюли до сих пор этого не поняли. Неужели так и будут рваться в бой до последней кастрюли?
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7 час.
Валера Морозов
Чихал он на Украину и украинцев. Если бы так лупили с начала- давно бы все закончилось.
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1 час.

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