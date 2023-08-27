Морена, подскажите, как понять, что ты действительно готова к новым отношениям? Даже если это не "прям сразу замуж", а "для души".
Кто из мужчин будет готов принять меня такую: в 52-м размере и с ребенком?
Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Лично для меня 52 размер куда более привлекателен , чем , скажем , 44... Дело НЕ в размере и в наличии ребёнка , Лично меня УЖЕ сильно насторожило :" Их и сейчас мало свободных , А ЕЩЁ АЛИМЕНТЫ ПЛАТЯТ ДЛЯ БЫВШИХ ЖЁН".(выделено мной) . То есть автор хочет , чтобы её с ребёнком ПРИНЯЛИ-но САМА она НЕ готова на отношения с ммужчиной с ребёнком* Это ОЧЕНЬ характерный штришок .
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10 час.
L
Luidmila
Дама на фото явно 62 размера, а не 52 :)
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10 час.
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