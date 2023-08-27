Кто из мужчин будет готов принять меня такую: в 52-м размере и с ребенком?

Дмитрий Яковлев

Лично для меня 52 размер куда более привлекателен , чем , скажем , 44... Дело НЕ в размере и в наличии ребёнка , Лично меня УЖЕ сильно насторожило :" Их и сейчас мало свободных , А ЕЩЁ АЛИМЕНТЫ ПЛАТЯТ ДЛЯ БЫВШИХ ЖЁН".(выделено мной) . То есть автор хочет , чтобы её с ребёнком ПРИНЯЛИ-но САМА она НЕ готова на отношения с ммужчиной с ребёнком* Это ОЧЕНЬ характерный штришок .