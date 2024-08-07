Умер водитель "КамАЗа", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом

Скончался водитель "КамАЗа", который пытался проскочить перед поездом в Волгоградской области. 43-летний Асламбек Усматов получил тяжелые травмы головы и ног, сотрясение мозга и перелом черепа – после аварии кабину "КамАЗа" отбросило на несколько метров, а водителя зажало.