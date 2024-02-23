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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Беларусь адзначае Міжнародны дзень роднай мовы.

Беларусь адзначае Міжнародны дзень роднай мовы.

21 лютага ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Ён быў абвешчаны ЮНЕСКА. З прапановай увесці такі дзень выступіў Бангладэш, дзе 21 лютага 1957 года, адстойваючы права вучыцца на роднай мове, загінулі пяць студэнтаў.

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