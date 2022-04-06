Ледяхов о Бакаеве против «Локо: «Не понял, почему его заменили. Его уход будет для «Спартака» огромной потерей»

Игорь Ледяхов оценил игру хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева. Экс-полузащитник красно-белых высказался после матча РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

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