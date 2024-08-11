Тайский гороскоп на неделю 12 — 18 августа для всех знаков восточного зодиака

Быку стоит контролировать вспыльчивость, Тигру — сконцентрироваться на главных задачах, Дракону важно не сопротивляться переменам, Обезьяне помогут хитрость и обаяние, а Собака столкнется с разногласиями на пустом месте.
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