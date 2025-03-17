Инвестплатформы разогнали рынок пре-IPO до рекордных объемов

Объем рынка пре-IPO в России за последние три года достиг 13–15 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование инвестиционной компании KAMA FLOW, которая отметила, что этот сегмент частично заместил венчурное финансирование.