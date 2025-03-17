Инвестплатформы разогнали рынок пре-IPO до рекордных объемов

Объем рынка пре-IPO в России за последние три года достиг 13–15 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование инвестиционной компании KAMA FLOW, которая отметила, что этот сегмент частично заместил венчурное финансирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии