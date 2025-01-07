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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.  Арсенал – Ньюкасл Дата проведения 7 января, 23:00, «Эмирейтс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка английской лиги.

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