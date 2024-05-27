У села Песь перевернулся автомобиль: погибла двадцатилетняя девушка

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Новгородской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие, произошло 26 мая, в 02:05 на 64 километре дороги Любытино – Хвойная на территории Хвойнинского округа вблизи села Песь.
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