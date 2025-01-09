Генетик Даниленко: иностранным студентам помогут в адаптации к стрессам

Кишечную микрофлору учащихся нормализуют с помощью специальных препаратов Ученые в России начали проект, который направлен на улучшение психоэмоционального состояния иностранных студентов, обучающихся в РФ, нормализовав при помощи специальных препаратов их кишечную микрофлору, сообщил РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко.
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