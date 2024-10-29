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Царьград

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Кафе-наливайки во Владимире отодвинут от жилья на 25 метров

Кафе-наливайки во Владимире отодвинут от жилья на 25 метров

Мэрия рассматривает еще несколько ограничений для сомнительных заведений общепита.Новые ограничения для заведений общепита могут ввести в отдельно взятом Владимире.

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